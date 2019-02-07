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Vali Yavuz Selim Köşger'den Rektör Aldemir'e ziyaret

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, ADÜ Rektörü Prof.

Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret ederek yeni görevlerinin hayırlara vesile olmasını temenni etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın'ın en büyük kamu ailesi olan üniversitenin il genelinde faaliyet gösteren tüm sektörlere katma değer üreten projelerle destek vereceğini belirtti. Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bilim yuvası olan üniversitelerin üretilen bilginin sahaya yayılması, itici ve geliştirici güç olarak topluma ışık tutması bakımından önemli misyonu olduğuna dikkat çekerek vatandaşların bu bilgiden istifade etmesi için tüm paydaşların bir arada olduğu projelere hayat vereceklerini söyledi.


Vali Yavuz Selim Köşger ise, Aydın'ın kalkınmasına yönelik ikili iş birliğinin geliştirilmesi ve projelerin hayata geçirilmesi için ilimizin en büyük kamu ailesine ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti.

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