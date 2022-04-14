Valilikten, arkeolojik çalışmalara 1 milyonluk kaynak

Aydın'ın kültürel bir kent olduğunu ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise, “Kültürel değerlerin turizme kazandırılması konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın'da, arkeolojik kazı çalışmaları ve yüzey araştırmaları aralıksız devam ederken, Aydın Valiliği de çalışmalara destek olmaya devam ediyor. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın Valiliği'nden 2021 yılında il genelindeki çalışmalara toplam 1 milyon TL kaynak sağlandı.

Toprak altındaki mirasların çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Vali Aksoy, “Valilik olarak geçtiğimiz yıllarda kazı başkanları ile toplantılar yaptık ve çalışmalar hakkında bilgi aldık. Geçtiğimiz yıl Valilik olarak Aydın'daki kazı çalışmalarına ve yüzey araştırmalarına toplam 1 milyon TL kaynak sağlayarak, kazı çalışmalarının daha verimli bir hale dönüşmesi konusunda katkı sağladık. Bu yıl da yine benzer bir çalışmayı hedefliyoruz. Aydın'da, Afrodisias, Milet ve Aydın Arkeoloji Müzesi olmak üzere 3 adet arkeoloji müzemiz var. Aslında Aydın, toprak altındaki kültürel varlığımızı kazarak çıkarabildiğimiz zaman onlarca müzeyi dolduracak bir değere sahip. Bunların değerlendirilmesi, teşhir edilmesi, kültür turizmine konu edilmesi ve daha çok ekonomik girdi sağlayacak bir boyuta taşınması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarımızla çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Aydın'ın Göbeklitepe'si olmaya aday ören yerlerinden biri olan Kuşadası Kadıkalesi'ndeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Vali Aksoy, “Kuşadası Kadıkalesi'ne, üstünün kapatılması konusunda bir katkı vermiştik. Ancak artan proje maliyetleri çerçevesinde o katkı yeterli olmadı. Yaklaşık 1 milyon 200 bin TL civarında yapılan desteğe, 2 milyonu aşan bir oranda da Aydın Valiliği olarak oradaki kazı alanının üstünün kapatılması için ek kaynak sağladık. Şanlıurfa'daki Göbeklitepe gibi burada da kazı alanımızın üstü kapatıldı. Özellikle ziyaretçiler için çok daha rahat dolaşabilecekleri bir konuma getirildi. Önümüzdeki süreçte yürüyüş yolları ile ilgili bir çalışmayı da oradaki kazı heyetimiz ile beraber planlama içerisindeyiz. Aydın önemli kültürel değerlere sahip bir kent ve bu kültürel değerlerin turizme kazandırılması konusunda çalışmalarımızı bundan sonra da sürdüreceğiz” dedi.