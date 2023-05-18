Vatan Partisi Aydın İl Başkanı'nın 28 Mayıs açıklaması

Vatan Partisi Aydın İl Başkanı ve Merkez Karar Kurulu Üyesi Doğan Özkan, 28 Mayıs'ta tekrarlanacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin ve İsrail'in Türkiye'yi hedef alan projesinde alet rolünü üstlenmiştir. Bu çerçevede PKK ve FETÖ terör örgütleriyle açıkça işbirliği yapmaktadır. Bu nedenle desteğimiz Erdoğan'a” dedi.

Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu'nun, 17 Mayıs günü İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde toplantı ile 28 Mayıs 2023 günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimine ilişkin kararını belirlediğini kaydeden Doğan Özkan, Aydınlıları Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye çağırdı. Özkan açıklamasında “Bugün Türkiye, ekonomide, güvenlikte ve kültürel alanda Batılı emperyalistlerin dayatmalarına karşı direnme ve özellikle ABD-İsrail eksenli tehditlere karşı hem içerde hem sınır ötesinde silahlı mücadele sürecindedir. Cumhurbaşkanı adaylarından Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin ve İsrail'in Türkiye'yi hedef alan projesinde alet rolünü üstlenmiştir. Bu çerçevede PKK ve FETÖ terör örgütleriyle açıkça işbirliği yapmaktadır. Küresel merkezlerden yönetilen, bölücü ve yobaz örgütleri CHP listelerinden Meclise taşımıştır. Kılıçdaroğlu, milli devleti ve Türk Ordusunu tasfiye, küresel finans merkezlerine kölelik, kültürel çürüme, 15-16 Temmuz'un intikamını alma ve kaos programının adayıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise, düşman ile dost arasındaki denge siyasetine ve ekonomide Batı denetimindeki yalpalamalarına rağmen, emperyalist planların hedefindedir; bu bağlamda Türkiye cephesindedir. Var olan iki seçenek karşısında tarafsız kalmak, emperyalist plana hizmet eder. ‘Güçlü Devlet Üreten Millet' hedefine ilerleme stratejisinin 28 Mayıs 2023 durağındayız. İki seçenekli seçim şartında, Aydınlı hemşerilerimizi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye çağırıyoruz” dedi.