Vatandaşlar Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iftar sofralarında buluşuyor

Bugün de kent genelinde 8 ayrı noktada iftar programı düzenleyen Büyükşehir, 15 bin kişiyi aynı sofrada buluşturdu. İncirliova Merkez; Efeler Ata Mahallesi ile Zeybek Mahallesi, Kuyucak Musakolu Mahallesi, Koçarlı Mersinbelen Mahallesi, Karpuzlu Tekeler Mahallesi, Köşk Ovaköy Mahallesi, Yenipazar Çavdar Mahallesi'nde iftar sofraları kuruldu.

Vatandaşlarla iftar sofralarında buluşmaya devam eden Başkan Özlem Çerçioğlu, İncirliova merkezdeki iftar programına katıldı. Çerçioğlu'na, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, Saadet Partisi Aydın İl Başkanı Fatih Karahan, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Millet İttifakı ilçe başkanları ve muhtarlar da eşlik etti.

Vatandaşlar, düzenlenen iftar sofraları için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Çerçioğlu; "Ramazan'ın bereketini iftar sofralarımızda vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz" dedi.