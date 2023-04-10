Vatandaşlar, Büyükşehir'in iftar sofralarında bir araya gelmeye devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün de il genelinde 8 ayrı noktada iftar programı düzenlenerek 15 bin kişiye iftar yemeği verildi. Efeler Kemer Mahallesi, Efeler Mahallesi ile Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otogar; İncirliova Sınırteke Mahallesi; Karacasu Yenice Mahallesi; Karpuzlu Ömerler Mahallesi; Koçarlı Haydarlı Mahallesi ve Kuyucak Azizabat Mahallesi'nde iftar sofraları kuruldu.

Başkan Özlem Çerçioğlu, İncirliova Sınırteke Mahallesi'ndeki iftar programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Çerçioğlu'na; CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Millet İttifakı ilçe başkanları ve muhtarlar da eşlik etti.

Vatandaşlar, birlik ve beraberliği yansıtan iftar sofraları için memnuniyetlerini ifade ederek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Çerçioğlu, ‘‘Birlik ve beraberliğimizi yansıtan bereketli iftar sofralarımızı vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz'' dedi.