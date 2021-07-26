Vatandaşların aşıya ilgisi sürüyor

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da aşılama çalışmaları Kurban Bayramı sürecinde de aralıksız devam ederken, Aydın aşılanma yarışında hız kesmiyor. Koronavirüs ile mücadele için Aydınlı vatandaşlar, Aydın Devlet Hastanesi başta olmak üzere il genelindeki aşı noktalarında yoğunluk oluşturdu. İl Sağlık Müdürlüğünce vatandaşların aşı motivasyonunu artırmaya yönelik projeler geliştirilirken, Aydınlıların aşıya olan ilgisi ise devam ediyor. Kurban Bayramı tatili ile birlikte nüfus yoğunlu yaşanan Kuşadası ve Didim ilçelerinde bayram süresince toplam 55 bin 464 aşı yapıldı.

Toplum sağlığının korunması ve vatandaşların aşı yaptırma konusunda motivasyonlarının artırılması adına projeler üretmeye devam ettiklerini ifade eden Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, aşı duyarlılığı gösteren Aydınlılara teşekkür ederek “Salgınla mücadele Aydınlı vatandaşlarımız büyük oranda duyarlılık gösterdi ve ortaya çıkan rakamlar bizleri de mutlu etti. Bu kapsamda hali hazırda yürüttüğümüz çalışmalarımızın yanı sıra bayram tatili ile birlikte yoğunluk yaşanan Didim ve Kuşadası ilçelerimizde farklı uygulamalar dizayn etmekteyiz. Turizm kentlerimizde düzenlenen etkinlikler ile birlikte oluşabilecek yoğunlukların farkındayız ve gerekli tedbirlerimizi alarak öncü projelerimiz ile aşıya erişebilirliği maksimum seviyeye taşıyoruz” dedi.