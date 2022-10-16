Vatandaşların dikkati ve işbirliği, 2 deniz kaplumbağasını kurtardı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi ve İzmir'in Urla ilçesinde vatandaşların dikkati 2 deniz kaplumbağasının hayatını kurtarırken, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “İşbirliği hayat kurtarıyor” dedi.

Beslenme alanlarından olan Kuşadası Körfezi'ne gelen deniz kaplumbağaları her geçen gün hedef dışı av olarak hayatını kaybediyor. Bazen de çeşitli sebepler ile suya dalamayan kaplumbağaları vatandaşların dikkati kurtarıyor. Son olarak Aydın'ın Kuşadası ilçesi ve İzmir'in Urla ilçesinde suya dalamayan ve hareketsiz halde bulunan deniz kaplumbağaları ihbarı yapıldı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği, vatandaşlar ile işbirliği yaparak deniz kaplumbağalarını teslim aldı. Gerekli incelemelerin yapılmasının ardından kaplumbağalar Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine teslim edildi. Gerekli tedavilerin yapılmasının ardından kaplumbağalar yeniden denize salınacak.

Sahillerde bulunan deniz kaplumbağalarının hayata tutunabilmesi için vatandaşların işbirliğinin önemli olduğunu vurgulayan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Son günlerde hedef dışı av olarak trol ağlarına yakalanan deniz kaplumbağaları yaşamını kaybetmektedir. Bazen de farklı nedenlerle yaralanan ya da suya dalamayan kaplumbağa vakaları da olmaktadır. Dün de bu tür vakalara ait iki ihbar geldi. Kuşadası sahil sitelerinden Orsen plajında küçük bir kaplumbağanın su yüzeyinde durduğunu haber verdiler. Ne yapılması gerektiğini soran vatandaşlara, biz gelinceye kadar kaplumbağanın sudan alınarak üzerine ıslak bir havluyla kapatılmasını söyledik. Olay yerine gittiğimizde bunun juvenil bir Chelonia mydas türü Yeşil Deniz Kaplumbağası olduğunu tespit ettik. Suya dalamadığı için EKODOS'da getirdik. Aynı gün ikinci bir ihbar İzmir Urla'da bulunan askeri bölgeden geldi. İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü uzmanları olay yerine gittiler. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar tarafından denizden alınan C.caretta türü İribaşlı Deniz Kaplumbağası, İzmir DKMP uzmanlarına teslim edildi. Gece İzmir DKMP tarafından Selçuk'a getirilen C.caretta, EKODOSD derneği tarafından teslim alınarak merkeze getirildi. C.caretta ve C.mydas bu sabah, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nden gelen uzmanlara teslim edilerek, tedavileri yapılmak üzere Dalyan'a gönderildi. Kaplumbağalar tedavileri bittikten sonra tekrar yaşam alanı olan denize bırakılacak. Vatandaşlar ve kurumlar arası işbirliği sayesinde 2 önemli türün hayatı kurtulacak. Özellikle bu tür hassas canlılar için denizlerimizin temiz olması çok önemlidir. Denizler onların yaşam alanlarıdır. Kıyılarımızın temiz tutulması, plastik, naylon gibi atıkların denize ulaşmasının engellenmesi için tüm vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekir” dedi.