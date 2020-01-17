Vefayı yaşatan öğretmen 20 yıl önce görev yaptığı Sarıkamış'taki öğrencileri sevindirdi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni Ahmet Tokkaya, okulun bahçesinden öğrencileriyle birlikte topladığı portakal ve mandalinaları, 20 yıl önce görev yaptığı Kars Sarıkamış'taki okula göndererek hem vefayı yaşattı hem de kilometrelerce uzaklıkta yaşayan öğrencileri sevindirdi.

Kars Sarıkamış Kazıkkaya İlköğretim Okulunda 20 yıl önce görev yapan öğretmen Ahmet Tokkaya, Sarıkamış şehitlerinin anıldığı haftada anlamlı bir etkinliğe imza attı. Şu an görev yaptığı Sultanhisar Kabaca İlkokulu bahçesinden öğrencileriyle beraber yetiştirip topladığı portakal ve mandalinaları paketleyip Kazıkkaya İlköğretim Okulu öğrencilerine göndererek, 20 yıl önce okuttuğu öğrencilerinin yakınlarına vefa duygusunu yaşattı. “Kardeşim de tatsın, geleceğe umutla baksın” sloganıyla gerçekleşen etkinlikle Aydın'dan Sarıkamış'a kardeşlik köprüleri kuran Tokkaya, böylece hem eski öğrencilerini hatırlamış hem de şu an okuttuğu öğrencilerine Sarıkamış tarihi hakkında unutamayacakları bir anı yaşatmış oldu.

Öğrencilere iyilik yapmanın, vefalı olmanın ve elindeki ürünü paylaşmanın önemini yaşayarak öğrenmenin hedeflendiği proje kapsamında, Kars'ın ardından önümüzdeki günlerde Erzurum, Bitlis, Tokat ve Aksaray illerinde yaşayan bin 500 öğrenciye portakal ve mandalina ulaştırılması hedefleniyor. Öğrencilerin minik yüreklerine iyilik tohumları eken çalışma ile toplumda vefa, iyilik ve paylaşma duygularının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Hazırladığı bu proje ile yıllar önce görev yaptığı Sarıkamış'a olan vefa borcunu ödemenin yanı sıra öğrencilerine de iyi davranışları aşılamak istediğini belirten Ahmet Tokkaya, “Okulumuzdan topladığımız mandalinaları Kars Sarıkamış şehitleri anısına 20 yıl önce görev yaptığım Kars Sarıkamış Kazıkkaya İlkokulu öğrencilerine gönderiyoruz. Sarıkamış şehitlerimizi vefa ile anarken bir iyilik örneği olması açısında da oradaki çocuklarımızı sevindirmiş oluyoruz. Kardeşim de tatsın, geleceğe umutla baksın, iyilikler çoğalsın diyoruz” dedi.

“Afiyet olsun kardeşim”

Paylaşmanın çok güzel bir duydu olduğuna işaret eden Meryem Bora isimli öğrenci de, “Okulda yetiştirdiğimiz mandalina ve portakalları Ahmet Öğretmenimizin 20 sene önce görev yaptığı Kars Sarıkamış'taki kardeşlerimize gönderdik. Bu sayede hem Sarıkamış şehitlerimizi hatırlamak hem de oradaki kardeşlerimizi sevindirmek istedik. Kardeşim de tatsın, geleceğe umutla baksın, iyilikler çoğalsın istiyoruz. Afiyet olsun kardeşim” diye konuştu.

Öğretmenlerinin kendilerine vefayı yaşatarak öğrettiğini ifade eden Gülten Toran ise, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Sarıkamış şehitlerini hatırlatmak ve tanıdığımızın insanlara iyiliği unutturmamak için öğretmenimizin 20 yıl önce görev yaptığı okula, ellerimizle topladığımız mandalinaları gönderdik. Hem şehitlerimizi andık hem de oradaki kardeşlerimizi sevindirdik.”

Çektikleri görüntüde “Sultanhisar'dan Sarıkamış'a selamlar. Kardeşim de tatsın, geleceğe umutla baksın, afiyet olsun” diyerek Kars'a selem gönderen Aydınlı öğrencilere, portakal ve mandalinaları alan Sarıkamışlı çocuklar ise “Teşekkür ederim kardeşim, Sarıkamış'tan selamlar” ifadeleriyle teşekkür etti.