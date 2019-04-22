Vegan Festivali'ne binlerce kişi katıldı

Türkiye'de ilk ve tek olan Vegan Festivali'nin üçüncüsü, Aydın'ın Didim ilçesinde binlerce kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. Tarihi Apollon Tapınağı çevresinde gerçekleştirilirken, festivalde vegan yiyecek ve içecekler ziyaretçilerin büyük ilgisini çekerken düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere madalya ve çeşitli ödüller verildi.

Avrupa'da ikinci, Türkiye'nin ise ilk Vegan Festivali olan ve Vegan kenti ilan edilen Didim'de bu yıl 3.'sü gerçekleştirilen festivalde katılımcılar vegan yiyecek ve içeceklerin tadına doydu. Didim Belediyesi, Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği, Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu ile çeşitli dernek ve vakıfların katkı sunduğu 4 günlük festival dolu dolu geçti. Yerli firmaların yanı sıra ulusal firmaların da stant açtığı festivalde vatandaşlara bol bol vegan yemekler ikram edildi. Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay stantları DİTAB Başkanı Sevinç Karataş ve Didim Belediye Meclis üyeleriyle birlikte gezerken jüri üyeliği yaparak yarışmaya katılan yemeklerin de tadına baktı.

Yarışma kapsamında çeşitli dallarda dereceye giren vegan yemeklerinin sahipleri madalya ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Bu yıl 3.'sü düzenlenen ve ismi Didim ile özdeşleşen Vegan Festivali, ülkenin dört bir yanından binlerce kişinin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Didim'in ve vegan yemeklerinin tanıtımının yanında dünyaya çeşitli barış mesajlarının da verildiği festivalde mutfak atölyeleri, çeşitli paneller, çocuklara yönelik atölye çalışmaları ile konserler düzenlendi. Geleneksel hale gelen festivalin bundan sonra da devam edeceği belirtilirdi.