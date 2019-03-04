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Veli Tuna, Köşk deve güreşlerine katıldı

Köşk Belediyesi tarafından düzenlenen 10.

Geleneksel Deve Güreşleri Şenliği'ne katılan İyi Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna'ya güreş severler yoğun ilgi gösterdi.


Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Köşk Deve Güreşi Şenliği'ne katılan Veli Tuna güreşi izlemeye gelen vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Vatandaşlar, Meclis üyesi adaylarıyla birlikte alana gelerek kendilerini selamlayan Tuna'ya alkışlarla ve tezahüratlarla karşılık verdi.


Coşkuyla karşılandığı için mutlu olduğunu söyleyen Veli Tuna, “Aydın'da deve güreşleri kültürün ayrılmaz bir parçası ve biz de bu geleneği sürdüreceğiz. Gittiğimiz yerlerde ilgiyle, sevgiyle karşılanmak bizleri çok mutlu ediyor. Destek gösteren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.


Güreşe katılım sağlayan güreş severlerle tek tek tokalaşan Millet İttifakı Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

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