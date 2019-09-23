Velilerden örnek davranış, babalar boyadı, anneler temizledi

İş birliği yapan veliler topluca okula gelip çocuklarının eğitim gördüğü sınıfı baştan aşağıya yeniledi. Hafta sonunun babalar sınıfı boyayarak anneler ise temizlik yaparak geçirdi.

Çocukların daha iyi koşullarda eğitim görmesi için iş birliği yapan veliler, Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi'nde bulunan Recep Tayyip Erdoğan İlkokulu 1/B sınıfını örnek sınıf yaptılar. İmece usulü ile çalışan velilerin bu girişimi takdir toplarken, Sınıf Öğretmeni Halise Göçen, velilerine teşekkür etti.

Eğitimde başarı için öğrenci, öğretmen ve veli işbirliğinin önemine değinene sınıf öğretmeni Halise Göçen, “Bir velimiz sınıfımıza boya alarak sponsor oldu ve diğer velilerimizle birlikte sınıfımızı boyayarak, temizliğini yaptık. Duyarlı velilerimize çok teşekkür ediyorum. Boya badana olduktan sonra güzel sınıfı bir görüntüye kavuşturduk. Bu aynı zamanda diğer velilerimize de örnek olur inşallah. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların daha iyi şartlarda eğitim görmesi için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Uygulama örnek oldu

1 B sınıfının bu uygulaması diğer velilere de örnek olurken bu hafta sonu da 1/A sınıfı velilerinin sınıfı boyayacakları belirtildi. Okul Müdürü Oktay Kaya da duyarlılıklarından dolayı velilere teşekkür etti.