Velilerden toplanan bayat ekmekler, öğretmenlerin elinde yemeğe dönüştü

Aydın'ın Çine ilçesinde öğrencilere tutumlu olmayı öğretmek ve ekmek israfının önüne geçmek adına Fevzipaşa Sevim Kalkan İlkokulu'nda düzenlenen farkındalık etkinliğinde velilerden temin edilen bayat ekmekler öğretmenlerin elinde yemeğe dönüştü.

Fevzipaşa Sevim Kalkan İlkokulu, Yerli Malı Haftası çerçevesinde tutumlu olmayı, israf etmemeyi öğrencilere aşılamak, zihinlerinde bu anlamda olumlu izler bırakmak amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi. İki gün olarak gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde veliler bilgilendirildi. 'Tutumlu Yaşayalım, Papara Yapalım' sloganıyla düzenlenen etkinlik ile velilerden temin edilen bayat ekmekler öğretmenlerin elinde yemeğe dönüştü.

Etkinlik hakkında bilgi veren Çine Fevzi Paşa Sevim Kalkan İlkokul Müdürü Kamil Kılcı, “Velilerimizden evlerindeki yenebilir durumdaki bayat ekmekleri göndermelerini istedik. Ekmekleri bazı öğretmen arkadaşlarımızla küçük parçalara ayırdık. Yağda soğanı kavurup içerisine kesik, toz biber, atıp kavurmaya başladık. Yumurtaları çırpıp üzerine döküp biraz daha kavurduktan sonra pazarımız hazır oldu. Tüm okul öğrencilerimize etkinliğin anlamını sınıflarımızda anlatıp sırayla ikram ettik. Çocuklarımız bu lezzeti çok sevdi. Bilmeyen birçok çocuğumuz ilk kez yemiş oldu” dedi.

Türkiye ve dünyadaki ekmek israfına ilişkin istatistiki bilgileri de paylaşan Müdür Kılcı, “Günde bin 500 ton, yılda 542 bin ton ekmek israf edilmektedir. Günde 6 milyon adet, yılda 2,1 milyar adet ekmek israf edilmektedir. Türkiye'de kişi başı ekmek tüketimi günlük 319 gram, ekmek israfı ise günlük 20 gramdır. Ekmek israfının ülkemize ekonomik yükü ise ekmeğin 20 TL olan kilogram fiyatından hareketle yıllık 10 milyar 546 milyon TL civarındadır. Ekmek israfı oranları da fırınlarda israf oranı yüzde 3,1, hanelerde ise yüzde 2,9, lokanta, otel ve benzeri yerlerde toplam israf oranı da yüzde 3,1, kurum yemekhanelerinde toplam israf oranı yüzde 2,7, öğrenci yemekhanelerinde toplam israf oranı yüzde 7 oranındadır. Ülke geneli ekmek toplam üretimin yüzdesi olarak israf oranı ise yüzde 5,9'dur” şeklinde konuştu.