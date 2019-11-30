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Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 Atlas Global Yeşilyurt: 3

Venüs Sultanlar Ligi takımlarından Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Atlas Global Yeşilyurt’a 3-0 mağlup oldu.

Venüs Sultanlar Ligi takımlarından Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Atlas Global Yeşilyurt'a 3-0 mağlup oldu.


Venüs Sultanlar Ligi 11. Hafta müsabakasında, Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Atlas Global Yeşilyurt'a 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla Aydın'ın Sultanları, son 6 maçta 5'inci yenilgisini almiş oldu.



Salon: Mimar Sinan


Hakemler: Yavuz Akdemir, Turgut Uzun Çakmak


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Plak, Balkestein, Ezgi, Meryem, Bihter, Hande Berra, Erçe, Selin, Semra, Cansu, Ecem, Sobolska, Duygu


Atlas Global Yeşityurt: Buket, Tuğba, Alexia, Derya Cebecioğlu, Ayça, Nicole Elif, İrem, Derya Güç, Şule, Tuana, Gözde, Damla, Arzum


Süre: 79 dakika (26,25,28)

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