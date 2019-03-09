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Vergi Dairesinden TÜMSİAD Aydın Şubesine ziyaret

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevvitoğlu, Efeler Vergi Dairesi Müdürü Alper Çetin ile Güzel Hisar Vergi Dairesi Müdürü Ali Çakır’dan oluşan bir heyet TÜMSİAD Aydın Şubesini ziyaret etti.

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevvitoğlu, Efeler Vergi Dairesi Müdürü Alper Çetin ile Güzel Hisar Vergi Dairesi Müdürü Ali Çakır'dan oluşan bir heyet TÜMSİAD Aydın Şubesini ziyaret etti.


Vergi Haftası münasebeti ile gerçekleşen ziyarette TÜMSİAD Aydın Şubesi adına Başkan Nusret Ünal heyeti ağırladı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette ana konuyu, kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması, verginin öneminin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve gönüllü vergi ödeme alışkanlığının arttırılması oluşturdu.

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