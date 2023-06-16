VERİMDER Anadolu buluşmalarının 31.'si Aydın'da gerçekleştirildi

Yapılara Enerji Verimliliği Derneği ‘VERİMDER' iklim değişikliği, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu konusunda düzenlediği Anadolu buluşmaları toplantısının 31. durağı Aydın oldu. VERİMDER'in, Aydın'daki toplantısında binalarda ısı yalıtımı yapılması ile ilgili doğru bilinen yanlışlar ve yanlış uygulanan durumlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bugüne kadar binlerce kişiye enerji verimliliği hakkında bilgiler veren VERİMDER'in Aydın'daki toplantısına kamu kurumları, bürokrasi, üniversiteden ilgili birimler, inşaat-enerji sektörleri ve çeşitli odaların temsilcileri katıldı. Dalmaçyalı sponsorluğu, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi ve Aydın Sanayi Odası iş birliği ile gerçekleştirilen toplantının ana gündem maddesi yapılarda enerji verimliliği oldu.

Açılış konuşmasını Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş gerçekleştirirken VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, VERİMDER Dernek Başkanı Çağdaş Korkmaz, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve Nippon Paint Betek Yalıtım Marka Müdürü Özmert Baysaling de toplantıda enerji verimliliği ve iklim krizi hakkında dikkat çeken konularda konuşmalarını gerçekleştirdi.

“Enerjiyi ne kadar verimli kullanırsak ülkemizin diplomasisinde de o kadar başarılı oluruz”

Türkiye'de enerji verimliliği ve tasarrufuna ilişkin farkındalık oluşturmak adına VERİMDER olarak her şehirde bilinçlendirme toplantıları gerçekleştirdiklerini ifade eden VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, enerjiyi verimli kullanmanın önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Alkin, “Tüm dünyada ciddi bir enerji talebi var. Yüksek teknoloji geldiğinde bu enerji talebinin azalacağına dair bir yanılgı bulunuyor. Aslında iki mail attığınızda bir çaydanlığı kaynatacak kadar enerji kullanıyoruz. İlerleyen teknolojinin sonucu dijitalleşmenin getirdiği karbon salımını atlamamak gerekiyor. Enerji Bakanlığının verdiği verilere göre binalarda sanayiden bile fazla enerji kullanılıyor. Bu sebeple mutlaka enerjiyi verimli kullanmamız gerekiyor. Türkiye 65 milyar metreküp doğal gaz ithalatı yapıyor. Bunlar büyük rakamlar. Enerjiyi ne kadar verimli kullanır ne kadar az dışa bağımlı olursak diplomasimiz o kadar güçlü olacaktır” dedi.

“Zorluklarla başa çıkmanın yolu, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik”

Aydın Sanayi Odası olarak, iklim değişikliği, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik gibi konuların günümüzün en önemli gündem maddelerinden biri olduğunun altını çizen Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, iklim değişikliğinin, dünya genelinde karşılaşılan büyük bir tehdit olduğunu belirtti. Sorunların sadece çevremizi etkilemekle kalmayıp, aynı zamanda ekonomik ve sosyal istikrarımızı da tehdit ettiğini kaydeden Maraş, “Ancak, bu zorluklarla başa çıkmanın bir yolu var. Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik. Sanayi sektörü olarak, enerji kullanımımızı daha verimli hale getirerek ve sürdürülebilir kaynaklara yönelerek iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynayabiliriz. Sanayide, sürdürülebilirlik uzun vadeli başarı için hayati öneme sahiptir. Sürdürülebilir üretim ve işletme modelleri, doğal kaynakları koruyarak gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmamızı sağlar. İş dünyası olarak, iklim değişikliğiyle mücadelede liderlik etmeli ve öncü olmalıyız. Öncelikle, kendi işletmelerimizde enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik uygulamalarını teşvik etmeliyiz. Aynı zamanda, işletmeler arası işbirliği ve paydaşlarla ortak projeler geliştirme konusunda da aktif olmalıyız. Örneğin, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapabilir, enerji tüketimini azaltmak için yeni teknolojiler geliştirebilir veya atık yönetiminde daha sürdürülebilir yöntemlere yönelebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Evlerimizde harcadığımız enerjinin yüzde 80'i ısıtma ve soğutmaya gidiyor”

Bulunduğumuz ortamı bir derece soğutma maliyetinin, bir derece ısıtma maliyetinin 2 katı olduğuna dikkat çeken VERİMDER Dernek Başkanı Çağdaş Korkmaz, “Ülkemizde enerji en çok ulaşım, sanayi ve konutlarda kullanılıyor. Ancak geçtiğimiz yıllarda konutlarda kullanılan enerjinin, sanayide kullanılan enerjiyi geçtiğini gördük. Evimizde aydınlatma cihazlarını, beyaz eşyaları enerji verimli hale getirebiliriz. Bunların yanı sıra en çok tasarrufu sağlayacağımız uygulama ısı yalıtımı olacaktır. Evlerimizde yüzde 80'e yakın enerjiyi ısıtma ve soğutmaya harcıyoruz. Binaların ve insanların sağlığı için ısı yalıtımının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Doğru yapılmış ısı yalıtımı uygulamaları binanın sağlığını korumada da oldukça etkili. Ancak ısı yalıtımı genelde soğuk iklimlerde fayda sağlar gibi bir yanılgı bulunuyor. Aslında soğutma enerjisine harcayacağımız enerjinin maliyeti ısıtma enerjisi için kullandığımız maliyetten 2 kat daha fazla” diyerek ülkemizdeki yanlış bir olguya dikkat çekti.

“Isı yalıtımı yol haritasında Avrupa'yı rol model alabiliriz”

Avrupa'nın ısı yalıtımı hakkında izlediği yol haritasının bize rol model olabileceğini belirten VERİMDER Başkanı Korkmaz, “Avrupa ısı yalıtımı için yasa ve yönetmelik çıkarıyor, hedefler koyuyor ve bu hedeflere ulaşmak için finansman ve bilinçlendirme için destek sağlıyor. Biz de ülkemizde konu hakkında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 2000'li yılların başından itibaren teşvikler arttı. 2011 yılında yeni binalarda Enerji Kimlik Belgesi zorunlu hale geldi. Bizler beyaz eşya ve araba alırken ne kadar tükettiğine bakıyoruz ancak hayatımızın çoğunun geçtiği binalarda ne kadar enerji tükettiğimizi bilmiyoruz. İnsanların enerji verimliliği hakkında her geçen yıl bilinçleri artıyor ancak harekete geçmede sorun var. Buradaki problem insanların toplu karar alması. Binayı ilgilendiren konularda diğer hane halklarıyla ortak karar alınması gerekiyor. Bir diğer konu ise maliyet. Ancak şu anda oturulan binalarda devlet tarafından 50 bin liraya kadar destek veriliyor” dedi.

“Isı yalıtımı bizim için milli bir sorumluluk”

2003 yılından itibaren ısı yalıtımını sosyal sorumluluk olarak gördüklerinden bahseden Nippon Paint Betek Yalıtım Marka Müdürü Özmert Baysaling, dünya genelinde sürdürülebilirlik ve iklim krizi gündemde olduğunu ve binalarda tüketilen enerjinin yüzde 80'inin ısıtma ve soğutmada kullanıldığını belirterek enerji verimliliği ve ısı yalıtımının öneminden söz etti. Baysaling konuşmasında “Hala ülkemizdeki konutların yüzde 70'i enerji verimsiz gözüküyor. Isı yalıtımı bizim için milli bir sorumluluk. Bizler 20 yılda 10 milyon üzerinde hane halkına enerji verimli yaşam alanları ve termal konfor sunduk. Çevresel etki olarak baktığımızda 32 milyon ton üzerinde karbondioksit eş değeri sera gazı tasarrufu sağlandı. Bu rakam bolu ormanlarının yıllık karbondioksit emiliminin yaklaşık 23 katına eşittir. 50 binin üzerinde tüketicimize termal kameralarla binalarındaki ısı kayıplarını göstererek, ısı yalıtımı yaptırdıkları takdirde çevreye ve kendilerine ne kadar tasarruf sağlayabileceklerini aktardık” diye konuştu.

“Konutlarda enerji tasarrufu ile ilgili yapılacaklar sanayidekilerin çok üzerinde”

Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ise “En önemliyi önemliye kurban ediyoruz” diyerek başladığı konuşmasında, ekonomik konuların ve siyasetin diğer önemli konuları geride bıraktığını belirtti. Konutlarda enerji tasarrufu ile ilgili yapılacakların sanayidekilerin çok üzerinde olduğunu kaydeden Güldağ, "Ancak sanayide de tarımda da yapılacak çok şey var. Başka önemli konular bunların önüne geçiyor. Türkiye bir sanayi ülkesi ürettiğini satarak zenginleşmeye çalışıyor. Rusya, Körfez ülkeleri gibi doğal kaynaklarla, Çin gibi insan kaynakları ile büyümüyor. İhracatımız yüzde 80 imalat sanayine dayanıyorsa yeşil dönüşüme hızlı reaksiyon göstermemiz lazım. Bunun bir bölümü de enerji verimliliği ve enerji dönüşümü. Yeşil dönüşüm Türkiye için fırsat. İnovasyon ve Ar-Ge ile teknolojik yoğunluğumuzu artırmaya ihtiyacımız var bunu yaptığımızda Türkiye'nin önü çok açık görünüyor. Enerji dönüşümünü ve tasarrufunu gerçekleştirirsek zenginleşiriz” ifadelerine yer verdi.

Oldukça verimli geçen Aydın buluşması, katılımcıların sorularının cevaplanması ile son buldu.