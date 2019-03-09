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Vestel Venus Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi 22.

hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, sahasında Eczacıbaşı VitrA'ya 3-0 mağlup oldu.



Salon: Aydın Mimar Sinan


Hakemler: Cihat Küçükboyacı - Rıza Yelpaze


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Erçe, Gonzales, Ceyda, Nikoleva, Aybüke, Ezgi, Seda, Ceyda Demirhan, Gözde, Darya, Sedef, Fulden, Duygu, Brayelin


Başantrenör: Mustafa Umut Uysal


Eczacıbaşı VitrA: Güldeniz, Meliha, Tijana, Simge, Lauren, Gamze, Büşra, Jordan, Ezgi, Gözde, Merve, Dilara, Kim Yeon


Başantrenör: Aurelio Marco Motta


Setler: 16-25, 16-25, 13-25


Süre: 74 dakika (24, 25, 25)

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