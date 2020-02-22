Vestel Venus Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 - Eczacıbaşı Vitra: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi 18.
hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Vitra'yı ağırlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor rakibine 3-1 mağlup oldu.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Cihat Küçükboyacı-Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Berra, Erçe, Plak, Balkestein, Selin, Semra, Cansu, Sasa, Bihter, Meryem, Arelya, Ece, Duygu, Hande
Başantrenör: Alper Hamurcu
Eczacıbaşı Vitra: Boskovic, Beyza, Simge, Yasemin, Merve, Gamze, Natalia, Lloyd, Melis, Ergül, Saliha, Elizabeth
Başantrenör: Marco Aurelio Motta
Setler: 25-19, 22-25, 21-25, 22-25
Süre: 115 dakika (27,29,31,28)