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Vestel Venus Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 1 - Eczacıbaşı Vitra: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi 18.

hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Vitra'yı ağırlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor rakibine 3-1 mağlup oldu.



Salon: Mimar Sinan


Hakemler: Cihat Küçükboyacı-Turgut Uzunçakmak


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Berra, Erçe, Plak, Balkestein, Selin, Semra, Cansu, Sasa, Bihter, Meryem, Arelya, Ece, Duygu, Hande


Başantrenör: Alper Hamurcu


Eczacıbaşı Vitra: Boskovic, Beyza, Simge, Yasemin, Merve, Gamze, Natalia, Lloyd, Melis, Ergül, Saliha, Elizabeth


Başantrenör: Marco Aurelio Motta


Setler: 25-19, 22-25, 21-25, 22-25


Süre: 115 dakika (27,29,31,28)

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