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Vestel Venus Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Çanakkale Belediyespor: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi 13.

haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde karşılaştığı Çanakkale Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu.



Salon: Aydın Mimar Sinan


Hakemler: Arzu Emiroğlu-Fikret Fidan


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Martinez, Erce, Gonzales, Ecem, Nikolaeva, Aybüke, Ezgi, Seda, Ceyda, Gözde, Darya, Sedef, Duygu, Brayelin


Başantrenör: Mustafa Umut Uysal


Çanakkale Belediyespor: Ebru, Birgül, Işıl, Semra, Sanchez, Ece, Gökçe, Bihter, Melis, Marta, Cansu, Yasemin


Başantrenör: Dragan Nesic


Setler: 23-25, 25-14, 25-11, 19-25, 12-15


Süre: 135 dakika (37,24,22,30,22)

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