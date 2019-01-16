Vestel Venus Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Çanakkale Belediyespor: 3

Vestel Venus Sultanlar Ligi 13.
haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde karşılaştığı Çanakkale Belediyespor'a 3-2 mağlup oldu.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Arzu Emiroğlu-Fikret Fidan
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Martinez, Erce, Gonzales, Ecem, Nikolaeva, Aybüke, Ezgi, Seda, Ceyda, Gözde, Darya, Sedef, Duygu, Brayelin
Başantrenör: Mustafa Umut Uysal
Çanakkale Belediyespor: Ebru, Birgül, Işıl, Semra, Sanchez, Ece, Gökçe, Bihter, Melis, Marta, Cansu, Yasemin
Başantrenör: Dragan Nesic
Setler: 23-25, 25-14, 25-11, 19-25, 12-15
Süre: 135 dakika (37,24,22,30,22)