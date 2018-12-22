Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 10.
haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde karşılaştığı Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'a 3-2 mağlup oldu.
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Yavuz Akdemir, Ferhat Büyükpamukçu
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Martinez, Erce, Gonzales, Ecem, Nikolaeva, Aybüke, Ezgi, Seda, Ceyda, Gözde, Derya, Sedef, Duygu, Brayelin
Başantrenör: Mustafa Umut Uysal
Kameroğlu Beylikdüzü: Melisa, Simay, Simone, Ergül, Kelly, Bahar, Zekiye, Deniz, Andrea, Ayşegül, Sabriye, Seray, Melis, Ceyda
Başantrenör: Mehmet Bedestenlioğlu
Setler: (25-17), (12-25), (25-23), (15-25), (6-15)
Süre: 123 dakika (23, 23, 37, 24, 16)