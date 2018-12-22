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Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 10.

haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde karşılaştığı Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'a 3-2 mağlup oldu.



Salon: Aydın Mimar Sinan


Hakemler: Yavuz Akdemir, Ferhat Büyükpamukçu


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Martinez, Erce, Gonzales, Ecem, Nikolaeva, Aybüke, Ezgi, Seda, Ceyda, Gözde, Derya, Sedef, Duygu, Brayelin


Başantrenör: Mustafa Umut Uysal


Kameroğlu Beylikdüzü: Melisa, Simay, Simone, Ergül, Kelly, Bahar, Zekiye, Deniz, Andrea, Ayşegül, Sabriye, Seray, Melis, Ceyda


Başantrenör: Mehmet Bedestenlioğlu


Setler: (25-17), (12-25), (25-23), (15-25), (6-15)


Süre: 123 dakika (23, 23, 37, 24, 16)

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