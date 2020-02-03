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Vestel Venüs Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Nilüfer Belediyespor: 1

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 14.

hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırladığı Nilüfer Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.



Salon: Aydın Mimar Sinan


Hakemler: Hakkı Demiralay, Süleyman Yalçın


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Berra, Erce, Plak, Balkestein, Selin, Semra, Cansu, Sasa, Bihter, Meryem, Arelya, Ece, Duygu, Hande


Antrenör: Alper Hamurcu


Nilüfer Belediyespor: Helene, Aslı, Elif, Atkinson, Seda, Buse Ünal, Ceren, Hümay, Buse Kayacan, Aybüke, Sabriye, Merve, Resmiye


Antrenör: Tore Aleksandersen


Setler: 25-20, 17-25, 25-20, 25-19


Süre: 113 dakika (28, 28, 29, 28)

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