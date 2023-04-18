Veteriner hekimler depremzedeler için iftarda buluştu

Aydın Veteriner Hekimleri Odası, geleneksel hale getirdiği iftar yemeği programını bu yıl da sürdürdü. Kadir Gecesi'nde Efeler ilçesindeki bir işletmede düzenlenen iftar yemeğine oda üyeleri yoğun katılım gösterdi. Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin yemekte misafirleri ile yakından ilgilendi.

Yemekte konuşan Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde etkili olan yıkıcı depremleri hatırlatarak, "Yaşanan deprem felaketinin ardından bizler de deprem bölgesine giderek orada çalışmalar gerçekleştirdi. Sarılabilmesi çok zor yaralar. Hep beraber tüm millet olarak elimizden geleni yapıyoruz ancak, inanın uzun yıllar sürecek ve bizler de desteklerimizi hız kesmeden devam ettirmeliyiz. Aydın Veteriner Hekimleri Odası olarak üyelerimizin destekleriyle deprem bölgesinde, maddi, ayni ve de mesleki uygulamalar anlamında yardımlarda bulunduk. Tüm veteriner hekimlerimiz de sağ olsunlar seferber oldular. Ramazan ayında iftar programı vesilesiyle, depremzede meslektaşlarımız ve öğrenci kardeşlerimiz için bir yardım kampanyası düzenledik. Programa katılan meslektaşlarımız, imkanları ölçüsünde bağışta bulunabilirler. Bu bağışlarınızı deprem bölgesinde işini, ailesini kaybetmiş olan meslektaşlarımıza ve veteriner fakültesi öğrencilerimize Türk Veteriner Hekimleri Birliği aracılığıyla ulaştıracak" diye konuşarak meslektaşlarının yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

İftar yemeğine Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, veteriner hekim olan Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı H. Eray Yeşilçayır, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ahmet Gezman, Koçarlı Belediyesi Encümen Üyesi Tuncer Sarı ve veteriner hekimler katıldı.