Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şahin, Rektör Aldemir'e sahip çıktı

Dr. Osman Selçuk Aldemir hakkında basında yer alan haberlere ilişkin basın açıklamasında bulundu.

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin yaptığı açıklamada,2017 yılında 'Yılın bilim adamı' ödülü almış ve başarıları çalışmalarıyla sabitlenmiş biri için adeta karalama kampanyası başlatıldığını ileri sürerek “Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü, Meslektaşımız Veteriner Hekim Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir' in 1995 yılında kendisine ait olmayan bir gıda üretim iş yerinde sorumlu yöneticilik görevi yaptığı dönem ile ilgili, 'Sahte sucuk üretti 3 Ay hapis cezası aldı', 'Sahte sucuğun altından bakın kim çıktı?' ve benzeri başlıklarla yayınlanan haberlerin ardından tarafımızdan açıklama yapılması gereksinimi duyulmuştur" diyerek Rektör Aldemir'e sahip çıktı.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in, Akademik alanda ulusal ve uluslararası birçok araştırması ve yayını bulunduğunu ve 2017 yılında "Yılın bilim adamı" ödülünü almaya hak kazanmış biri olarak, başarıları çalışmalarıyla sabitlenmiş bir bilim adamı ve veteriner hekim olduğunu kaydeden Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, "90'lı yıllarda, gıda üretim/satış iş yerlerinde sorumlu yönetici olarak çalışan veteriner hekimlerimiz ve gıda alanında eğitim alan diğer meslek mensupları o dönemlerde yürürlükte olan gıda mevzuatlarının yetersizliğinden dolayı, asgari yetki, maksimum sorumluluk ile görevlerini icra etmekteydiler. Bu nedenle, sorumlu yöneticilerin birçoğu o yıllarda benzer şekilde mağduriyetler yaşamaktaydılar. 2010 yılında çıkarılan 5996 sayılı kanun ile yetkilerde revizyon yapılmış ve önemli bir yol katedilmiştir. Mevcut mevzuatlar da tam anlamıyla yeterli görülmese de eskiye nazaran, amaca daha iyi hizmet etmektedir ve meslek örgütü olarak da mevcut mevzuatların geliştirilmesi yönünde çalışmalarımız devam etmektedir. Diğer yandan, haberlerde virüs olarak lanse edilen mikroorganizma, bir virüs değil bakteridir. E coli bakterisi, iş yerinde çalışan personelin anlık hijyen yetersizliğinden dahi gıdalara kontamine olabilen bir bakteri türüdür. Sorumlu yöneticiler iş yerinin hijyenini ve yetkili oldukları diğer tüm hususları ilgili işletmenin ruhsatlarında belirtilen ve buna paralel olarak iş sözleşmelerine konan çalışma saatlerinde gerçekleştirmektedirler. Bu saatler dışında işletmelerin üretim yapması halinde gıda sağlığı kontrol edilebilir olmaktan çıkmaktadır. Gıda iş yerlerinde istihdamı zorunlu personel olarak çalışan sorumlu yöneticileri kaba tabirle günah keçisi haline getiren mevzuatların sürekli olarak güncellenmesi ve günümüze uygun hale getirilmesi, gıda alanında eğitim almış olan meslek mensuplarının daha büyük yetkilerle görevlerini yapmasını sağlayacak ve halk sağlığının da etkili şekilde korunmasını temin edecektir” dedi.