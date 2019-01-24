Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şahin, “Toxoplasma dünün bugünün hastalığı değildir”

Şahin yaptığı açıklamada, “Son günlerde basında çıkan haberler maalesef halkımızı, özellikle de evcil hayvan sahiplerini ve hayvansever vatandaşlarımızı önemli ölçüde tedirgin etmiştir. Toxoplasma dünün bugünün hastalığı değildir. Yaklaşık 110 yıldır aramızda yaşayan, bir parazit türüdür. Üstelik bu parazitin bulaşma yolu yalnızca kedilerle bire bir temas değildir. İyi pişirilmeden tüketilen hayvansal gıdalardan tutun da dışkı bulaşıklı sebzelerin gıdaların tüketilmesiyle dahi etkenleri vücudumuza almak mümkündür. Birçok insanda ve hayvanda bulunan bu etken, bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla ortaya çıkarak hastalığa sebebiyet verebilir. Bu şekilde ortaya çıkabilen binlerce tehlikeli hastalık varken, yalnızca kediler üzerinden spekülasyon yapmak doğru değildir. Bu durum, toplumu infiale sürüklerken, hayvanlarla insanların arasına da gereksiz bir korku seti çekebilir. Haberlerde gördüğümüz, görme yetilerini bu hastalık sebebiyle kaybettiği söylenen hastalara bakıldığında, hastalardan birinin korkudan kaynaklı hayatında hiçbir zaman herhangi bir kediyle asla teşri mesaisinin olmadığını, etkeni çok daha farklı yollarla aldığını görmekteyiz. Bu hastalıktan ve diğer birçok zoonoz hastalıktan korunmak için, hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz, bağışıklığımızı mümkün olduğunca güçlü tutmalıyız, evcil hayvanımız var ise, dışkılarını çıplak elle dokunmadan gün içerisinde bir kaç defa temizlemeli ve veteriner hekim kontrolleri ile antiparaziter mücadelelerini asla ihmal etmemeliyiz. Yani kedimize ve kendimize iyi baktığımız taktirde ne toxoplasmadan ne de diğer "hayvandan insana bulaşan" (zoonoz) hastalıklardan korkmamıza gerek kalmayacaktır” dedi.