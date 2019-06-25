Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şahin'den uyarı

Bir cana değer vermenin karşılığının yaralı vaziyette kapı önüne bırakmak olmadığını ifade eden Şahin, “Gerçekten bir cana değer veriyorsanız ve yaşamasını istiyorsanız onu yaralı halde kapı önüne terk etmek yerine barınaklarla irtibat kurup onun yaşaması için mücadele verin” dedi.

Aydın'da hayvanseverlerin ve veteriner hekimlerin sabahları sık sık kapılarının önünde ölmek üzere ya da telef olmuş vaziyette sokak hayvanları ile karşılaştığını belirten Cemil Şahin, "Hayvanseverlik ya da bir cana değer vermek bu değildir. Maalesef birçok kişi aciz bir şekilde buldukları sokaktaki canları alıp bir hayvanseverin veya bir veteriner kliniğinin kapısının önüne terk edip gidiyor. Eğer gerçekten o canlara değer veriyorsanız, elinizi taşın altına koyun. Böyle bir durum ile karşılaştığınızda veteriner hekimlerle, hayvanseverlerle veya belediye barınaklarıyla irtibat kurup o canın yaşaması için mücadele edin. Kapıların önüne yaralı vaziyetteki hayvanları bırakıp gitmekle hayvan severolunmaz” diye konuştu.