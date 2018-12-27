Veteriner hekimler yılanın sahibine müjdeli haberi veremedi

Aydın'da sahibi tarafından Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi'ne bağlı Hayvan Hastanesi'ne getirilen bir dişi yılan ultrasona alındı. Birçok kişinin yanına yaklaşmaya korktuğu yılanı veteriner hekimler önce sevdi sonra da ultrasona alıp yakın zamanda anne olup olamayacağının belirlemek için karnını ve yumurtalıklarını kontrol etti.

Yılanlara karşı sevgisi olan ve evinde zehirsiz benekli mısır yılanı besleyen bir vatandaş, bir süre önce çiftleşen yılanının anne olup olmayacağı merakını gidermek için yılanı ADÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirdi. Birçok kişinin yanına yaklaşmaya bile cesaret edemediği yılanı sevip muayene eden veteriner hekimler sahibinin merakını gidermek için yılanı ultrasona aldılar.

Sahibine müjdeli haber verilemedi

Veteriner hekimler büyük bir titizlikle muayeneye aldıkları yılanı kontrol ettikten sonra yılanın çiftleşmeden sonuç alamadığını ve yumurta yapmadığını belirledi. Veteriner hekimler yılanın sahibine müjdeli haberi veremezken, ultrasonun ardından gayet sağlıklı olduğu belirlenen yılan taburcu edildi.