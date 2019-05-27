Veteriner hekimlerden tatile çıkacaklara uyarı

Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, birçok kesimi mutlu eden uzun tatil dönemlerinin evlerde beslenen pek çok evcil hayvanı olumsuz etkilendiğini belirterek “canınız tatil istediyse ‘can'ınızı da yanınızda götürün” dedi.

Bu yıl Ramazan bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını ve bu durumun pek çok kesim tarafından mutlulukla karşılaşıldığını belirten Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cemil Şahin, evden uzun süreli ayrılmak suretiyle gerçekleştirilecek olan tatillerde evde bakılan hayvanların yemi ve suyu bırakılmış olsa dahi ciddi depresyona girdiğini belirtti. Veteriner Hekim Cemil Şahin konuyla ilgili açıklamasında, “Kapılarımızı açtığımız, evimizi yuvamızı paylaştığımız, aile bireylerimizden ayırmadığımız petlerimizi bayram seyran pek ilgilendirmiyor. Onlar için sizlerle oldukları her dakika, her saniye zaten bayram tadında. Çünkü siz onları sahiplendiğinizi zannederken, onlar çoktan sizleri sahiplenmiş, yüreklerine katmış oluyorlar. Pet sahiplerinin bir bölümü bunun farkında olmasına rağmen bir bölümü maalesef bunu tam anlamıyla idrak edemiyor. Petlerini aile bireyi olarak gören kısım, tatil yapacağı yerlerden tutun, tatile gideceği vasıtaları dahi buna göre dizayn ediyor. Yani asla Can'ını uzun süre yalnız bırakmıyor, onu yanında götürüyor. Eğer tatilini beslediği Can'ına göre ayarlayamadıysa, tatilden dahi vazgeçiyor. Çünkü sorumluluğunun farkında ve vicdanının sesine sessiz kalamıyor. Tabi ki burada bahsettiğimiz durum, evden keyfi ayrılışlar, keyfe keder tatiller. Onun haricindeki zorunluluklarda eğer yanında götürebilecek imkan yoksa farklı alternatifler düşünülebilir” diyerek keyfi tatil yapacak olanların kesinlikle evde besledikleri canlarını yanlarında götürmelerini istedi.

“Psikolojik ve fizyolojik olarak olumsuz etkileniyorlar”

Evde bakılan bu hayvanların ciddi anlamda hisli hayvanlar odluğunu ve terk edilmişlik ve yalnızlık duygusuna dayanamadıklarını belirten Veteriner Hekim Şahin, “Bakımını ve sorumluluğunu üstlendiğimiz, yüreğimizi açtığımız evcil hayvanlarımız, hem psikolojik olarak, hem de fizyolojik olarak, kendi başlarına yaşamlarını sürdürebilir yapıya sahip değiller. Onlar muhtaç canlılar. Dertlerini, tasalarını, isteklerini net olarak iletemedikleri gibi yaşamlarını da kendi kendilerine idame ettirebilecek durumda değiller. Siz her ne kadar yemini suyunu bolca doldurup birkaç gün dahi yalnız bıraksanız, o sizin kısa zamanda geri dönmeyeceğinizi hatta hiç dönmeyeceğinizi düşünecek, bu mamayı ve suyu açlık susuzluk pahasına mümkün olan en uzun zamanda tüketme eylemi gösterecek ve bu da birçok hastalığa, psikolojik problemlere hatta yaşamını kaybetmeye varabilen sonuçlar doğurabilecek” diyerek evcil hayvan sahiplenen herkesin sorumluluğunun bilincinde olmasını istedi.