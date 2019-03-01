Veysel Eroğlu, Aydın Büyükşehir adayı Savaş'a destek verdi

Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, Aydın AK Parti İl Binası'nda düzenlediği basın toplantısında, Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş'a hükümet olarak destek verdiklerini açıkladı.

Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, Aydın AK Parti İl Binası'nda düzenlenen basın toplantısında, İl Başkanı Ömer Özmen, Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş ve AK Parti Aydın Milletvekilleri ile birlikte, partililerle buluşarak basın toplantısı düzenledi.

“Aydın'da yaşayan herkes mutlu olacak”

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Veysel Eroğlu'nun kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, “Bakanımız Veysel Eroğlu bizi yalnız bırakmadı, bize destek oldu. Dün yapılan proje toplantısının ardından çok önemli olumlu tepkiler alıyoruz. Bizim projelerimiz ayakları yere basan gerçekçi projelerden oluşuyor. Tabi bu projelerin hepsi önümüzdeki dönem yapılacak. Biz bu projeleri gerçekleştirirken bunun referansı biz olacağız, bunun referansı Aydın Büyükşehir olacak ve destekçisi de hükümetimiz, iktidarımız olacak, Milletin adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olacak. Nisan ayından itibaren ilimiz iktidarla birlikte yürüyen bir belediyecilikle tanışacak. Aydın'da yaşayan herkes mutlu olacak” diye konuştu.

“Aydın'ın bir gönüllüsüyüm”

Orman ve Su İşleri eski Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu yaptığı konuşmada, Aydın'ın bir gönüllüsü olduğunu ifade ederek, “Burada sizlerle birlikte olmanın gururunu yaşıyorum. Bakanlığım dönemimde Aydın'da en büyük yatırımları yapan bir kişiyim. Mustafa beyin Büyükşehir Belediye Başkanı olmasını bende gönülden arzu ettim. Cumhurbaşkanımız ve Genel Merkezimiz tarafından Aydın'a layık bir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak takdir edildi. Gerçekten burada Aydın kazanacak. Mustafa Savaş beyin geçmişte baktığımızda büyük işler başarmış olduğunu görüyoruz. Kendisinin büyük projeleri var. Aydın'a böyle bir başkan yakışır. Hükümet olarak bizde arkasındayız. Cumhurbaşkanımızın Aydın'a karşı ayrı bir sevgisi var” dedi.

“Aydın'a hükümetlerimiz döneminde 23,5 Milyar tutarında yatırım yaptık”

AK Parti hükümetleri döneminde Aydın'a 23 Milyar tutarında yatırım yapıldığını ifade eden Eroğlu, “Yapılan bu yatırımın en büyük bölümü olan 5 milyar 170 milyon TL'si Bakanlığım döneminde orman ve su alanında yapılmıştır. Aydın'a barajlar, göletler, içme suyu temin tesisleri, dere ıslahları, ormancılık faaliyetleri gibi alanlarda çok sayıda proje kazandırdık. Aydın'a 11 baraj ve 7 gölet inşa ettik, hizmete aldığımız barajlardan biri, kendi sınıfında Dünya'nın 5'inci büyük barajı olan Çine Adnan Menderes Barajıdır. Cumhurbaşkanımız tarafından 2010 yılında büyük bir coşku ve heyecanla hizmete alınmıştır. Baraj 136 metre yüksekliğinde olup, bölgede her yıl ortalama 200 milyon TL civarında taşkın zararını önlemektedir. Aydın'a İkizdere Barajını inşa ederek, Aydın şehir merkezi ve 30 yerleşim yerinin 2050 yılına kadar olan içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacını karşıladık. Koçarlı ilçesinin içmesuyu isale hattı ve terfi merkezi de tamamlanmıştır. Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçelerinin içme suyu projelerinin inşaatı devam etmektedir. Özellikle Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçeleri ile bu yerleşim yerlerine bağlı 10 yerleşim yerine içmesuyu sağlayacak projenin temelini 16 Mart 2018 tarihinde beraber atmıştık. 95 bin 318 metre uzunluğunda isale hattı, 9 adet içmesuyu haznesi ve 3 terfi merkezi ile bölgede yaşayan takriben 235 bin nüfusa yıllık 11 milyon metreküp içme suyu temin edilecektir. Dönemimizde 468 bin 200 dekar münbit araziyi sulamaya açtık. Böylece 649 milyon TL yıllık zirai gelir artışı sağladık. Dönemimizde 75,2 milyon adet fidanı toprakla buluşturduk. Okul bahçeleri, sağlık ocağı, hastane bahçeleri, mezarlıklar ve karayolu kenarlarını ağaçlandırdık. 2 şehir ormanı, 7 bal ormanı ve 6 mesire yeri tesis ettik, orman köylülerimiz için yeni gelir kapıları açtık, orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımıza takriben 31,3 milyon TL kredi ve hibe desteği sağladık. 5 bin köye, 5 bin orman projesi ile 97 köyde 526 bin 570 adet ceviz, badem gibi fidanlar diktik. Dilek Yarımadası Milli Parkına önemli yatırımlar yaptık. 4 adet tabiat parkı ile vatandaşlarımızı tabiatla buluşturduk.