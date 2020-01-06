İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Virajı alamayan kamyonet karşı yönden gelen otomobile çarpıştı; 2 yaralı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Nazilli ilçesinde, yağış nedeniyle virajı alamayan kamyonetin karşı yönden gelen otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Nazilli ilçesinde, yağış nedeniyle virajı alamayan kamyonetin karşı yönden gelen otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.


Kaza, sabah saat 08.15 sıralarında Nazilli-Bozdoğan karayolu Esenköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı anlamayan 09 FB 876 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek karşı yönden gelen 35 Y 3921 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif şekilde yaralanan her iki aracın sürücüleri, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.