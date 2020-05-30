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Virajı alamayan motosiklet sürücüsü ağaca çarptı; 1 ölü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde virajı alamayan motosiklet sürücüsü orta refüjde bulunan ağaca çarptı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde virajı alamayan motosiklet sürücüsü orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Ağır yaralanan sürücü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaza saat 12.30 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Önder Demir (37) yönetimindeki 09 BCU 67 plakalı motosiklet sürücüsü Boyalık yolundan, şehir merkezi'ne gitmek isterken Gediz sitesi önünde virajı alamayarak orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Demir'in yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kaza yerine 112 ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Önder Demir yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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