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Voleybol İl Temsilciliğinden Koçarlı Emniyet Amiri Mollaoğulları'na ziyaret

Aydın Voleybol İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu, Koçarlı Emniyet Amiri Törehan Mollaoğulları’nı makamında ziyaret etti.

Aydın Voleybol İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu, Koçarlı Emniyet Amiri Törehan Mollaoğulları'nı makamında ziyaret etti.


23 Nisan münasebetiyle Türkiye'de ilk defa, bütün ilçelerin ortaokul karmalarının katılımıyla gerçekleştirilen ve 4 gruptan biri olan Koçarlı'da oynanan voleybol müsabakaları sonrasında gerçekleşen ziyarette, emniyet amirine organizasyon ile ilgili bilgiler veren Köylüoğlu; Koçarlı'da voleybolun daha fazla gelişmesini temenni ettiklerini ifade etti.


Köylüoğlu ayrıca, “Türk milletinin en önemli güvencelerinden birisi olan Şanlı Türk Polisi Teşkilâtının kuruluşunun 174. Yılında değerli amirimizi ziyaret ederek kendisine Aydın'da gerçekleştirilen voleybol faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Kendisi de önemli tavsiyelerde bulunarak voleybola olan sevgisini ifade etti. Göstermiş olduğu misafirperverlik sebebiyle kendisine çok teşekkür ederim” dedi.

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