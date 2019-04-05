Voleybol İl Temsilcisi Köylüoğlu, Nazilli Emniyet Müdürü'ne ziyaret

Aydın Voleybol İl Temsilcisi Ali Köylüoğlu Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısı olan ve aynı zamanda da vekaleten Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü yapmakta olan Bünyamin Daşdemir'i Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Aydın'da ve Nazilli'de gerçekleştirilen voleybol etkinlikleri ile ilgili bilgilendirmeler yapan Köylüoğlu'na ziyareti için teşekkür eden Daşdemir, voleybol il temsilcisine çalışmalarında başarılar dilerken aynı zamanda bir de üzerinde polis logosu bulunan porselen tabak hediye etti.