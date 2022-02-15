Wendy ve Peter Pan tiyatro oyunu Nazilli'de sahnelenecek

M Barrie'nin Peter Pan eserinden uyarlanan Wendy ve Peter Pan tiyatro oyunu, Nazilli Belediyesi'nin katkılarıyla Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda sahne alacak.

Kültür ve sanat alanında yaptığı çalışmalarla vatandaşın takdirini toplayan Nazilli Belediyesi, ODTÜ oyunları tarafından sahnelenecek olan Wendy ve Peter Pan tiyatro oyununu izleyici ile buluşturacak. 19 Şubat Cumartesi günü saat 16.00 ve 20 Şubat Pazar günü 14.00 ile 16.00 saatlerinde 3 seans olarak sahnelenecek oyuna 9 yaş ve üzeri herkes katılabilecek. Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenecek etkinlikte sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu aranacak.

Tüm sanatseverleri ücretsiz olarak izleyici ile buluşturulacak olan Wendy ve Peter Pan tiyatro oyununa davet eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; bu tür etkinliklerin artırılması yönünde çalışmaların devam edeceğinin altını çizdi.