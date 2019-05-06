Yabancılar insan kaçakçılığına hem organizatörlük hem de öncülük yaptı

AYDIN (İHA) – Aydın'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 33 kaçak göçmen yakalanırken; insan kaçakçılığına hem organizatörlük hem de gözcülük yapan 5 kişilik yabancı bir suç şebekesi çökertildi.

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince Söke ile Didim ilçeleri arasında icra edilen yol kontrol faaliyetinde durdurulan şüpheli araçta yapılan kontrolde 8'i Suriye, 8'i Irak, 5'i Filistin, 5'i Somali ve 7'si Yemen uyruklu olmak üzere 33 göçmen kaçak göçmen yakalandı. Aracı kullanan Suriye uyruklu M.A. şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan göçmenlerle yapılan mülakatta bir aracın kendilerinin bulunduğu minibüse öncülük yaptığı bilgisine ulaşıldı. PTS kayıtlarının incelenmesi sonucu şüpheli aracın Didim ilçe merkezine giriş yaptığı tespit edildi. Yapılan operasyonla araç ve içerisindeki yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen yabancı uyruklu 5 şüpheliden, Filistin uyruklu A.M. ile Suriye uyruklu M.B. çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Söke Kapalı Cezaevine sevk edildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan göçmenlere 3 bin 549 TL idari yaptırım uygulanarak İl Göç İdaresine teslim edildi. Jandarmanın gerçekleştirdiği başarılı operasyonla çökertilen 5 kişilik suç şebekesinin bölgede yabancıların hem organizatörlük hem de suça gözcülük yaptıkları ilk olay olduğu bildirildi.