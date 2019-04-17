Yabancılara yönelik 'Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı' çalıştayı sona erdi

Çalıştayın 2'inci gününde “Kültürlerarası İletişim”, “Kültürlerin Karşılaşma Alanı Olarak Dil Öğretim Ortamları” ve “Genel Değerlendirme” olmak üzere 3 oturum gerçekleştirildi. 1'inci oturum Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Demir başkanlığında, kültürel farklılıklardan kaynaklanan hedef dilde iletişimsel yeterlilik sorunları ve hedef dilin iletişimsel özelliklerinin doğru ve etkin öğretimi konuları görüşüldü. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nermin Yazıcı başkanlığında gerçekleşen 2'inci oturumda empatik yaklaşımlar, kültürel çatışmalar, kasıtlı / kasıtsız önyargılar ve mikro saldırganlıklar konuşuldu. Günün 3'üncü ve son oturumu “Genel Değerlendirme” Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Nebi Özdemir başkanlığında gerçekleşirken çalıştayda 2 gün boyunca ortaya çıkan düşünceler değerlendirildi. Çalıştayın çıktılarının somut öneriler olmasından dolayı Türkçe Öğrenim Merkezlerinde değerlendirilmesi düşünülüyor.