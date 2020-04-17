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Yağcılariçi'nin yeni görüntüsü beğeni topladı

Efeler Belediyesi, Yağcılariçi’nde uyguladığı yenileme çalışmalarını tamamladı.

Efeler Belediyesi, Yağcılariçi'nde uyguladığı yenileme çalışmalarını tamamladı. Efelerin kalbi olarak anılan cadde yapılan düzenlemeyle etkileyici bir görünüme büründü.


Efeler Belediyesi, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle sıfır işgaliye uygulamasına geçtiği Yağcılariçi'nde (Umut ve Sevgi Caddesi) Mart ayında parke döşemesi, ışıklandırma ve bakım-onarım işlerini kapsayan yenileme çalışması başlatmıştı. Çalışanların gece-gündüz 2 bin 200 metrekarelik alanda harcadıkları emek ile yenileme çalışmaları tamamlandı. Vatandaşın takdirini toplayan sıfır işgaliye uygulamasıyla nefes alan cadde, dikkat çeken yeni ışıklandırma sistemiyle güzel bir görünüme kavuştu.


Çalışmaların sona ermesinin ardından temizliği yapılan Yağcılariçi, Efeler halkının kullanımına sunuldu.

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