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Yağış kazaya sebep oldu: 1 yaralı

Aydın’ın Efeler ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AUU 524 plakalı Evren O.'nun kullandığı motosiklet yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınan motokurye ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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