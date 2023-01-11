Yağış ve fırtınaya karşı Didim Belediyesi teyakkuza geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış ve fırtına uyarısının ardından Aydın'ın Didim ilçesinde dönem dönem sağanak yağış ve fırtına etkisini gösterirken, Belediye ekipleri teyakkuz haline geçti.

Didim'i etkisi altına alan şiddetli yağış ve fırtınadan kaynaklı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Didim Belediyesi'ne bağlı tüm ekipler teyakkuza geçti. Görevlerinin başında hazır bekleyen belediye ekipleri şiddetli bir şekilde etkisini gösteren sağanak yağış ve fırtınadan kaynaklı yaşanan olumsuzluklara anında müdahale ederken, sorunların büyümesine engel oldu. Yağışların dönem dönem etkili olduğu bölgelerde gece boyunca yağmur suyu kanalları ve mazgal temizliği gerçekleştiren Didim Belediyesi ekipleri, kentte sorun yaşanan bölgelerde bakım onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “İlçemizde dün öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağış ve fırtınadan kaynaklı olarak, meydana gelen olumsuzluklara ekiplerimiz anında müdahale ederek sorunların büyümesine engel oldu. Sorun yaşanan alanlarda temizlik, bakım ve onarım çalışmalarımız sürüyor. Bölgemizde birkaç gün daha devam etmesi beklenen fırtına ve sağanak yağış dolayısıyla tüm ekiplerimiz hazır bir şekilde görevinin başında beklemektedir” ifadelerini kullandı.