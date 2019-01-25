Yağışa dayanamayan duvar arabanın üstüne devrildi

Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası, bir deponun duvarı park halindeki arabanın üstüne devrildi.

Olay Yenicami Mahallesi Şadırvan sokakta meydana geldi. Söke'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yağışla birlikte Şadırvan sokakta depo olarak kullanılan binanın duvarı büyük bir gürültü ile 09 JF 889 plakalı ticari otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde büyük çapta maddi hasar oluşurken, herhangibir can kaybı yaşanmaması ise sevindirdi.

Belediye ekiplerinin çalışmasının ardından hasar gören otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.