Yağışlı ve serin hava geliyor

AYDIN (İHA) – Ege Bölgesi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen serin ve yağışlı havanın Aydın'da da etkili olacağı belirtildi.

Ege Bölgesi'nin yarın sabah saatlerinden itibaren başlamak üzere Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü akşam saatlerine kadar bölge genelinde etkili olması beklenen yağışların; kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yağmur, Cuma günü Balıkesir'in Balya ve Dursunbey gibi yüksek ilçelerinde karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların yarın günü Çanakkale'nin güney ve batı, Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey ve Aydın'ın batı kesimlerinde kısa süreli kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlı havanın bölgenin güney ve kıyı kesimlerini Cuma günü, kuzey kesimlerini Cumartesi ise günü terk edeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, Cuma gününden itibaren başlayarak yağışla birlikte azalacağı, ancak bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Kısa süreli de olsa yarın beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği olumsuzluklar olan ani sel, su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.