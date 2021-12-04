Yağıştan etkilenen bölgelere Söke Belediyesi ekipleri anında müdahale etti

Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Güllübahçe ve Yucaca ile Akçakonak Mahallelerinin yanı sıra Kemalpaşa Mahallesi Maden Ocağı Perakendeleri Mevkiinde aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sıkıntılara Söke Belediyesi ekipleri anında müdahale etti.

Güllübahçe Karayolu trafiğe kapandı

Söke'ye bağlı Güllübahçe, Yuvaca ve Akçakonak Mahallesi'nin Boynak Mevkii'nde aşırı yağış nedeniyle yüksek noktalardan gelen sularla birlikte karayolunda biriken hafriyat sıkıntılı anlar yaşattı. Özellikle Yuvaca ve Boynak mevkilerinde karayolunda biriken hafriyat ve sular ulaşımı aksattı. Soruna Söke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı şantiye ekipleri iş makineleri ile anında müdahale ederken yapılan çalışmalar sonrasında karayolu ulaşım yeniden açıldı. Yuvaca Mahalle Muhtarı Mustafa Çekin de çalışmaları yakından takip etti. Muhtar Çekin haber verir vermez ekipleri yönlendiren Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ile Söke Belediyesi ekiplerine yaptıkları çalışma nedeniyle teşekkür etti.

Yol kenarında yapılan çamur ve hafriyat toplama havuzu da dolunca, biriken sular Maden Ocağı Mevkiindeki yolu ulaşıma kapattı. Vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Söke Belediyesi şantiye ekiplerince yine bu bölgede de iş makineleri ile yapılan çalışma sonucunda sıkıntı aşıldı.