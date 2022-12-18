Yağma suçundan aranan şahıs Nazilli'de yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yağma suçundan aranan ve hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerinden kaçamadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Nazilli ilçesi Durasallı Mahallesi'nde “Gece Yarısı Yağma” suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.G. (25) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.