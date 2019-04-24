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Yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı operasyonla yakalandı

Kuşadası’nda “ yol keserek yağmada bulunmak “ suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir kişi polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kuşadası'nda “ yol keserek yağmada bulunmak “ suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir kişi polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "Yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişiyle yağma" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan O.D. (25) isimli kişinin Alacamescit Mahallesi'nde bir evde bulunduğunu tespit etti. Söz konusu eve operasyon yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, O.D.'yi yakaladı. Gözaltına alınan O.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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