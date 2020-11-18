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Yağma ve hırsızlık suçundan aranan şahıslar yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde yapılan operasyonda haklarında yağma ve hırsızlık suçundan aranması olan iki şahıs polis tarafından yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan operasyonda haklarında yağma ve hırsızlık suçundan aranması olan iki şahıs polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda hakkında yağma suçundan 16 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.B ile hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.E yakalanarak sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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