Yağmur sonrası Çıntar ucuzladı

Aydın'da sonbahar mevsiminde beklenen yağışların olmaması ile kilosu 25 TL'ye kadar ulaşan Çıntar, yağışların başlaması ile kendini gösterince kilosu 15 TL'ye düştü.

Aydın'daki dağlarda Ekim ayı başında başlayıp, Aralık sonuna kadar devam eden, kendiliğinden yetişen ve kilosu bugünlerde 15 TL'ye satılan çıntarlar köylülerin ek gelir kapısı oldu. Özellikle Madran Dağı'nda ve yüksek kesimlerinde son bahar mevsiminde bolca yetişen ve yöresel adıyla çıntar olarak adlandırılan mantarlar sayesinde dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar kasa kasa topladıkları çıntarları pazara getirerek, kilosu 15 TL'ye satıyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yüksek kesimlerde kendini gösteren çıntarın birçok ailenin geçim kaynağı olduğunu belirten Altıntaş Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Yaşar Uysal, “Yağışlarla beraber çıntarlar ve doğal mantarlar çıktı. Geçtiğimiz haftalarda kilosu 25 TL olan çıntar bugün 15 TL'ye düştü. Yağışla beraber çıntarlar yüzünü gösterince fiyatı da ucuzladı. Aydın'ın yüksek kesimlerindeki çam ormanlarının arasında yetişen mantar türlerinin yemeğini ve kavurması lezzetli oluyor. Mangalda bile çıntar pişiriliyor. Çıntar almak için çok sayıda kişi de Bozdoğan'daki pazara geliyor. Çıntar mantarının yanı sıra beyaz renkteki doğal mantarda kilosu 10 TL'den alıcı buluyor” dedi.