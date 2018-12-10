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Yağmur suyu caddeyi göle çevirdi

Aydın’da akşam saatlerinde etkili olan sağnak yağış İncirliova’da hayatın olumsuz etkiledi.

Aydın'da akşam saatlerinde etkili olan sağnak yağış İncirliova'da hayatın olumsuz etkiledi. Sandıklı Mahallesi'ndeki bir caddede yol yapım çalışması nedeniyle sular altında kaldı.


Edinilen bilgiye göre; yol yapım çalışmasının devam ettiği Sandıklı Mahallesi Sandıklı Caddesi üzerinde devam eden yol yapım çalışması nedeniyle yağmur suyu caddede birikti. Yapışın da etkisi ile cadde göle dönerken vatandaşlar yoldan geçmekte zorlandı.

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