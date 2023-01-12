Yağmurda ıslanan köpeği ceketine sardı, apartman içerisine alarak ısıttı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yağmurda ıslanan sokak köpeğini fark eden bir kadın, kendi ceketine sararak ısıttığı köpeği, apartmanın girişi katına alarak sıcak yuva sağladı, duyarlı vatandaşın örnek davranışı ise takdir topladı.

Aydın genelinde beklenen yağmurların gelmesi ile birlikte sokak hayvanları da ıslanmamak için sığınacak yer aramaya başladı. Edinilen bilgiye göre, Veciha Hamzalı isimli bir kadın, Kurtuluş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bir köpeğin ıslandığını fark etti. Ceketini çıkararak can dostunu sarmalayan duyarlı vatandaş, daha sonra bir apartmanın giriş katına aldığı köpeği ısıtmaya çalıştı. Bir süre de olsa can dostuna sıcak bir yuva sağlayan hayvansever kadın, köpeğin adını “mutlu” koydu. Veciha Hamzalı'nın örnek davranışı ise takdir topladı.