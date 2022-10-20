Yakalama kararı olan şüpheli Yenipazar'da yakalandı

Uyuşturucu ticareti suçundan hakkında yakalama kararı olan şüpheli Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imalatı, ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri hakkında arama ve yakalama kararı H.U. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yenipazar ilçesi Hükümet Mahallesi'nde bulunduğu tespit edilen H.U. isimli şahsa ait ev ve işyerine baskın gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda H.U. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda satışa hazırlanmış 643 gram esrar, 10 adet kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli H.U. hakkında adli işlem başlatıldı.