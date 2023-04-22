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Yakalanacağını anlayınca araçtan inerek kaçtı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelenilerek durdurulmak istenen bir şahıs, yakalanacağını anlayınca içerisinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen araçtan inerek kaçtı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Köşk ilçesi Baklaköy Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin devriyesi esnasında şüphe üzerine durdurularak kontrol edilmek istenen aracın içerisinde bulunan şahıs, sürücüsü olduğu aracı bırakarak kaçtı. Araçta yapılan aramada; 12 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet telefon ve 8 adet çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi. Ekipler her yerde kimlik tespiti yapılan şüpheli şahsı arıyor.

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