İhlas Haber Ajansı

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Yakınını ziyaret için gittiği cezaevine kendisi de 'hükümlü' olarak girdi

Aydın’ın Söke ilçesindeki cezaevinde tutuklu bulunan bir yakınını ziyaret eden giden ve aranması bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanınca aynı cezaevine ’hükümlü’ olarak girdi.

Aydın'ın Söke ilçesindeki cezaevinde tutuklu bulunan bir yakınını ziyaret eden giden ve aranması bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanınca aynı cezaevine 'hükümlü' olarak girdi.



Edinilen bilgiye göre, Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan tutuklu bir şahsı ziyaret etmek amacıyla gelen İ.G. isimli şüpheli şahsın 'kasten yaralama' suçundan arandığı ve hakkında toplam 420 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan İ.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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