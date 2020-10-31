Yakınları, İzmir'de yaşayan Küçükyumuk Ailesi için sosyal medyadan çağrı yaptı

İzmir'de yaşanan depremin ardından yakınlarını ulaşamayan Aydın'daki Küçükyumuk Ailesi sosyal medya hesapları üzerinden yardım çağrısı yaptı. Mert-Eda Küçükyumuk ve 2 yaşındaki çocukları Ateş'ten haber alamadıklarını belirten Küçükyumuk Ailesi yakınlarını görenlerin ya da durumu hakkında bilgisi olanların kendileri ile paylaşmalarını istediler.

İzmir'de oturan Aile fertlerinden Mert-Eda Küçükyumuk çiftinin 2 yaşındaki çocukları Ateş ile birlikte Bayraklı'da Doğanlar Apartmanı'nda yaşadığını belirten Mehmet Küçükyumuk, yakınlarına ulaşamadıklarını ve aradan geçen süreye rağmen bir haber alamadıklarını da belirterek “Bayraklı Doğanlar Apartmanı'nda oturan Mert-Eda Küçükyumuk ve 2 yaşındaki Ateş Küçükyumuk'tan haber alamıyoruz. Deprem kriz merkezinde de hastanede yaralı olarak ya da enkazdan çıkarılmış olarak herhangi bir kayıtları yok. Yakınlarımızın enkaz altında olduklarını düşünüyoruz” paylaşımında bulunarak yetkililerden yardım istedi.